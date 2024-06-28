Okul puanı ile alan liseler 2024! LGS puanı olmadan alan liseler hangileri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar nereler? İşte sınavsız alan liseler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılmayanlar "Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?" sorusuna yanıt arayacak.

Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yılsonu başarı puanına bakılıyordu.

Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

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LGS PUANI HESAPLAMA

Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

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Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektih. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

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Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.

ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ

2018'de TEOG'un yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile öğrenciler, ikamet adreslerine kayıtlı eğitim bölgesinde bulunan okulları tercih edebilir. "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden yapılan bu tercihlerde en fazla 5 okul seçilebilir.

Yeni sistemde, puanların eşit olması durumunda, öncelikle OBP ve ardından öğrencinin yaşı göz önünde bulundurulur.

Eşitlik devam ederse, önceki eğitim yıllarının başarı puanları ve özürsüz devamsızlık gün sayısı gibi kriterler devreye girer. İstediği türde bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği okulu beğenmeyen öğrenciler için nakil ve ek yerleştirme süreçleri bulunmaktadır.

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