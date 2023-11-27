Ogün Samast’ın yargılandığı davada yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul 2.Çocuk Ağır Mahkemesi’ne açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirildi.

6 Aralık’ta hakim karşısında

Birleşen dava dosyaları çerçevesinde Ogün Samast’ın, 6 Aralık’ta İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edilmişti.