Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları merakla bekleniyor. ÖGG sınav sonuçlarının 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonucu saat kaçta açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli olmadı. Gün içinde sonuçların ilan edilmedi bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

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ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.



Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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