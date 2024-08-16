ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında: Yeni ODTÜ rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in hayatı ve kariyeri

Yeni ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. İşte Yeni ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in hayatı ve kariyeri

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PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir.

2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne katılmıştır. 2014’te Doçent, 2019’da ise Profesör ünvanını aldı. Amerika’da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory’de, Japonya’da JAMIC’te (Japan Microgravity Center) ve Fransa’da CNRS’te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür.

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Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ’de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi’nde ve TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürüttü. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel’de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı. Yozgatlıgil son olarak, 16 Ağustos 2024 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.