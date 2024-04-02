Odine ne zaman tavan bozar? Odine tavanda bekleyen lot sayısı

Odine Solutions Teknoloji hissesi halka arz fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Odine Solutions Teknoloji hissesinin sembolü “ODINE” olarak belirlendi. Halka arzda 44.200.000 TL nominal pay satışa sunuldu. Halka arzın 22.100.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22.100.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirildi.

Fon nerede kullanılacak?

Şirketten, halka arz öncesi yapılan açıklamaya göre halka arzdan sağlayacağı kaynağın % 52,5-62,5'ini yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılacak olan Odine, gelirin % 30-40’ını işletme sermayesi olarak değerlendirecek. Gelirin geri kalanı ise ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayrılacak.

Odine ne zaman tavan bozar?

Borsa İstanbul’dan yasak kararlarına ilişkin KAP’a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım (AGROT) ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VRGYO) payları 01/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE), tavan serisine devam ediyor. Borsadaki yedinci işlem gününde de tavan kapatan ODINE hisseleri haftanın son işlem gününde 58,40 TL seviyesini gördü. ODINE şu ana kadar yatırımcısına 227,20 TL kazandırmıştı.