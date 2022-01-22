O Ses Türkiye mecarası yapılan büyük finalle sona erdi. O Ses Türkiye finali dün akşam ekranlara geldi. O Ses Türkiye'nin 2021-2022 sezonunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yarışmacıları birincilik için yarıştı. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak O Ses Türkiye 2022 şampiyonu oldu. Peki, O Ses Türkiye 2022 şampiyonu Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Koçak'ın hayatı hakkında merak edilenler...

HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Koçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor.

O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, "Bu Kız Beni Sever" adlı şarkıyı seslendirmişti. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürmüş, sonrasında da Oğuzhan Koç'u seçmişti.

Şampiyon olduktan sonra konuşma yapan Hasan Koçak, "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum" dedi.