O harfi ile hayvan isimleri - O ile başlayan hayvanlar...

Günümüzde binlerce hayvan türü bulunmaktadır. Ancak alfabetik olarak bakıldığı zaman başında O harfi olan hayvan çeşitlerinin de bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Bu hayvanların kimi denizde, kimi karada, kimi ise hem denizde hem de karada yaşamaktadır. Egzotik isimlere ve türlere sahip olan bu hayvanlar meraklısı tarafından araştırılmaktadır.

O ile Başlayan Hayvanlar

Orman tavuğu: Kısa bacaklı, sülün ırkına ait bir türdür.

Orangutan: Büyük bir maymun türüdür.

Oribi: Memeli bir antilop türüdür. Çevikliği ve atikliği ile bilinir.

Orman sivri faresi: Kirpiye benzerliği ile tanınan memeli bir hayvandır. Böcekle beslenir.

Oselo: Amerika bölgesinde yaşayan kedigillerden bir hayvandır. Ortalama 10/15 kg ve 130 cm uzunluğunda olur.

Oklu kirpi: Kahverengi ve gri renkli ancak nadiren de beyaz renkli bir hayvandır. 60/90 cm boylarında ve 10-15 kg ağırlığında okurlar.

Ova tilkisi: Amerika'da kurak bölgelerde görülen ve kulakları normal tilkiden daha büyük bir hayvandır.

Okapi: Zurafa ailesinden gelen bu hayvan çift toynaklıdır. Atı ve zebrayı andırır.

Ornitorenk: Hem karada, hem denizde yaşayan memeli bir hayvandır. Yumurtlayan ender memelilerden biridir.

Opossum: Keseli sıçan olarak da bilinir. Amerika'da yaşar.

Oluklu kertenkele: Bir çeşit sürüngendir.

Oluklu balina : 27 metreye varan dünyanın en büyük ikinci hayvanı olma özelliğini taşır.

Başında O Harfi Bulunan Kuş Türleri

Orman toygarı

Orman tırmaşık kuşu

Orman düdükçünü

Orman çıvgını

Orman alaca ağaçkakanı

Ortanca ağaçkakan

Başında O Harfi Bulunan Balık Türleri

Okçu balığı

Orkinos

Ot Balığı

Otocinclus

Ophidion

Orfoz

Başında O Harfi Bulunan Böcek İsimleri

Orkide Peygamber Devesi

Oryantal Hamam Böceği