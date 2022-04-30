Nurettin Uzun kimdir? Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun nasıl ve neden şehit oldu, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." İfadeleri kullanıldı. Peki, Nurettin Uzun kimdir, Piyade Sözleşmeli Er Nurettin kaç yaşında ve nereli, evli mi?

NURETTİN UZUN KİMDİR, NERELİ, EVLİ Mİ?

Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un 4 kardeş olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yaz nişanlanan Nurettin Uzun'un evlilik hazırlığında olduğu aktarıldı.

Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi’deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun’un da Ankara’da hastanede olduğu öğrenildi.

P. Söz. Er Nurettin Uzun, PençeKilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra bugün şehit düştü.

PençeKilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu P. Söz. Er Nurettin Uzun, hastanede gördüğü tedaviye rağmen bugün şehit düştü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “PençeKilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.