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Nüfus Müdürlükleri adres bayanı için 17 Mart gece yarısına kadar açık bulunacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların adres beyanı yapabilmeleri için nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını duyurdu.

17.03.2023 - 18:02 | | ANKARA (İHA)
Nüfus Müdürlükleri adres bayanı için 17 Mart gece yarısına kadar açık bulunacak

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını bildirdi. Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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