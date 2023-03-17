Nüfus Müdürlükleri adres bayanı için 17 Mart gece yarısına kadar açık bulunacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların adres beyanı yapabilmeleri için nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını duyurdu.
17.03.2023 - 18:02 | | ANKARA (İHA)
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını bildirdi. Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.