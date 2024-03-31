Noterler 1 Nisan'da (yarın) açık mı, 1 Nisan noterler kapalı mı? Noterler pazartesi tatil mi, açık mı?

Türkiye 81 il ve 973 ilçede 31 Mart 2024 Pazar günü belediye meclis üyesi ve büyükşehir belediye başkanları için sandık başına gitti. Seçimin sona ermesiyle 1 Nisan Pazartesi günü noterler açık mı, kapalı mı yoksa tatil mi? Sorusunun yanıtını araştırmaya başlandı.

1 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

1 Nisan Pazartesi günü bütün kamu kurumları açık olacak. Böylelikle, eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT 1 Nisan 2024 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler, gerçek ve tüzel kişilerin resmî işlemlerini yapması için hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verir. Noterde çalışan insanlar, mesai saatlerinin belli bir kısmını yemek ve dinlenme molası olarak kullanır. Çalışanlar, öğle arası tatilini ise 12.30 - 13.30 saatleri arasında yapar ve bu süre zarfında işleme gelen vatandaşlar hizmetten faydalanamaz. Dini ve milli bayramlarda pek çok kurum ve iş yeri, resmî tatile girer. Noterlerde de durum aynıdır. Arife günleri ise yine kapalı olmakla birlikte bazı noterler yarım gün, yani saat 13.00'e kadar hizmet verir. Arife günlerinde işlem yapmak isteyen kişiler yaptırmak istediği noterin telefon numarasını arayarak teyit alabilir.

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