Norveç vatandaşları Türkiye'ye kimlikle giriş yapabilecek

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim. Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler" dedi.

Edinilen bilgiye göre uygulama geçici olacak. Karar, turizm sezonu dikkate alınarak, çip krizi nedeniyle pasaportlarını yenileyemeyen Norveçlilerin Türkiye'ye gelmelerini sağlayabilmek için alındı.

Sorun ortadan kalktığında yeniden pasaportla giriş yöntemine dönülecek. Norveç Schengen vize sistemine dahil olduğu için, Türk vatandaşlarının bu ülkeye seyahat edebilmek için vize alması gerekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından bugün yapılan açıklamada “Norveç Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir” denildi.