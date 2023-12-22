Nil Anka kimdir? Nil Anka Ümmü Gülsüm mü, ‘Nil Anka mı deyim’ olayı nedir, neden gündem oldu?

TikTok'da akım haline gelen "Nil Anka-Ümmügülsüm" sesi, binlerce kez paylaşıldı. X platformunda da kullanıcılar, "Nil Anka mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Ümmügülsüm" yazarak paylaşım yapmaya başladı. Sözlerin hangi olaydan çıktığı bilmeyen kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.

Nil Anka Ümmü Gülsüm mü, ‘Nil Anka mı deyim’ olayı nedir?

Bu Tarz Benim yarışmasında İdil Naz Kaluç'un, Nil Anka'ya söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Nil Anka kimdir, kaç yaşında, nereli?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Nil Anka 2013 yılında Aşk Zırhı isimli single'ını piyasaya sürmüş, ardından da Bu Tarz Benim yarışmasına katıldı.

Anka'nın iddialı Instagram paylaşımları Dan Bilzerian’ın, Anka’yı özel davetlisi olarak Amerika’ya davet etmesine bile neden olmuştu. Instagram hesabı üzerinden 4 sayfalık bir açıklamada bulunan Anka, isminin Ümmügülsüm olduğu iddialarına yanıt da verdi.

"Her zaman Nil Anka'ydım"

Nil Anka’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

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Arkadaşlar gerçekten bana olan ilginiz hoşuma gidiyor, ekonominin ve eğitimin ivme kaybettiği güzel ülkemde, gençlerimizin stresten uzaklaşmak için eğlenceli anlar yaratması ve bunu benimle popülerleştirerek yapmaları ayrıca gururlandırdı. Teşekkür ederim.



Öncelikle adım hiçbir zaman Ümmügülsüm olmadı. Her zaman Nil Anka’ydım. Ayrıca çok sempatik bir isim. Olsaydı da zevkle kullanırdım yalnız eğlenirken o isimleri taşıyan insanlar olduğunu unutmayın, herkesin bir ismi var ve bu İnsanları değerlendirmeniz için bir anlam teşkil etmez.



Yalan ve iftiralar attırmayı mecbur kılarak ve o kızların programda kalması için yapımcılarla anlaşarak oyunlara piyon oluyorlar. Kullanılıyorlar.



O programdan önce de Nil Anka idim. Konserler verdim. O programa beni Türkiye’ye tanıtmak için çıkardılar. Halk nezaketimi sevince çok dikkat çektim ve reytingler üzerime gelinerek elde edilmeye başlandı.