Niğde'de yarın bu yollar kapalı! İşte trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

06.02.2026 - 13:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Niğde Valiliği, yarın (7 Şubat Cumartesi) Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting programı nedeniyle kent merkezindeki trafik düzeninde köklü değişikliğe gidildiğini duyurdu. Saat 14.00'te başlayacak etkinlik kapsamında kentin en işlek beş ana caddesi araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Niğde Valiliği, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting programı nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve güzergahların geçici süreyle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 14.00'te başlayacak program süresince Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Ayhan Şahenk Bulvarı, Dr. Sami Yağız Caddesi, İstasyon Caddesi ve Feridun Zeren Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca gerekli görülmesi hâlinde çevre cadde ve sokaklarda da trafik akışına izin verilmeyecek.
Açıklamada, vatandaşların belirtilen tarih ve saatlerde trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica edilirken, alınan tedbirlerin program süresince geçerli olacağı bildirildi.

