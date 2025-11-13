GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNiğde Çamardı kavşağında feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Niğde Çamardı kavşağında feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde Çamardı kavşağında feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

13.11.2025 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Niğde Çamardı kavşağında feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde-Kayseri yoluna çıkış yapan R.Ü. idaresindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada S.Y. yönetimindeki araçta bulunan sürücü ile S.H., G.G. ve C.Ü., diğer otomobilde bulunan sürücü R.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Güncel Haberler

Türkiye'nin en ucuz çayı Tunceli Pertek'de
#Gündem

Türkiye'nin en ucuz çayı Tunceli Pertek'de

Alaca'da sokaklar asfaltlanıyor, yılların kanal sorunu çözülüyor
#Gündem

Alaca'da sokaklar asfaltlanıyor, yılların kanal sorunu çözülüyor

Araç sahipleri dikkat! 84 noktada hız limiti güncellendi
#Gündem

Araç sahipleri dikkat! 84 noktada hız limiti güncellendi