GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemNFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
HaberlerGündem Haberleri NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
ABONE OL

NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

Yeni popüler teknoloji NFT’nin Türkçe karşılığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı.

22.04.2022 - 15:47 |
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

İngilizcede non-fungible token olarak geçen ve kısaltması NFT olarak kullanılan kelimenin Türkçe karşılığı belli oldu.

Takas edilemez jeton anlamında olan kelime, daha geniş kapsamıyla herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesini ifade eden yeni popüler teknoloji NFT’nin Türkçe karşılığı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklandı.

NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.

GÜNCEL HABERLER

MHP lideri Bahçeli: Bile isteye odalarda ışıksız kalanları milletimiz zifiri karanlığa mahkum edecek

MHP lideri Bahçeli: Bile isteye odalarda ışıksız kalanları milletimiz zifiri karanlığa mahkum edecek

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Nisan A101 kataloğu 2022! A101 motor 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda mı, A101’e hangi ürünler gelecek? A101 aktüel ürünler kataloğu!

28 Nisan A101 kataloğu 2022! A101 motor 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda mı, A101’e hangi ürünler gelecek? A101 aktüel ürünler kataloğu!

Sıradaki Haber
84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

Sıradaki Haber
İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Sıradaki Haber