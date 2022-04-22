NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

İngilizcede non-fungible token olarak geçen ve kısaltması NFT olarak kullanılan kelimenin Türkçe karşılığı belli oldu.

Takas edilemez jeton anlamında olan kelime, daha geniş kapsamıyla herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesini ifade eden yeni popüler teknoloji NFT’nin Türkçe karşılığı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklandı.

NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.