Nevşehir’de yük treni iş makinesi yüklü tıra çarptı, 2 makinist yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, geçitten geçmeye çalışan iş makinesi yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tren, tırı bir süre sürükledikten sonra durabildi. Kazada hafif yaralanan 2 makinist, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Kozaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hem demiryolu hem de karayolu ulaşıma kapatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak, tren ve tırın kaldırılması için çalışma başlattı.