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Nevşehir'de 'torbacı' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 71 şüpheli, gözaltına alındı.

27.12.2023 - 16:04 | | DHA
Nevşehir'de 'torbacı' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı.

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Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi.

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