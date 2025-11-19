Nevşehir'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.11.2025 - 00:23

Kaynak: NEVŞEHİR (AA)

Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

üzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Osman Deniz idaresindeki 06 ZLM 03 plakalı otomobil ile Erhan Cingitaş'ın kullandığı 50 SK 610 plakalı otomobil Balonlu Kavşak'ta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi refüje çarparak kaldırıma devrildi.

Kazada sürücüler ile beraberlerinde bulunan iki kişi daha yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından ardından ulaşıma açıldı.

