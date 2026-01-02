Nevşehir Nev Kart'ta yeni dönem! Öğrenci ve 65 yaş üstüne büyük kolaylık

Vatandaşlar süresi dolan kartlarını artık kişiselleştirme merkezine gitmeden www.nevkart.com.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Site üzerinden üye girişi yapan vatandaşlarımız kart vizeleme ekranından hem kendi kartını hem de yakınlarına ait kartları tanımlama yaparak Nev Kart’larının vize süresini 1 (Bir) yıl süre ile uzatabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Online vize uygulamasından sadece indirimli kart kullanan öğrenciler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar faydalanabilecek.



Hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşlar kişiselleştirme merkezine gitmek yerine vize işlemlerini cepten ve İnternet’ten uzatabilecek.