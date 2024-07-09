Neslim Güngen kimdir, eşi İnanç Güngen kim? Gözaltına alınan Neslim Güngen kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelendi. Çalışmalar sonucunda bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi ve gözaltına aldı.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğmuştur. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atılmıştır. Lise öğreniminden sonra üniversite diplomasını alan Neslim Güngen 19 yaşında iken ilk annelik deneyimini yaşamıştır. Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katılmıştır.

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4/5 Neslim Güngen 2017 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile gündeme gelmiştir.