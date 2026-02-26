Nehirde can pazarı! Anne ve kızı otomobille Yeşilırmak'a uçtu: O anlar kamerada
Amasya'da meydana gelen feci kazada çarpışan otomobillerden biri Yeşilırmak'a uçtu. Çevrede büyük panik yaşanırken otomobildeki anne, kızın ölümden döndüğü kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Amasya'da meydana gelen kazada Nehir Kamışlı yönetimindeki otomobil, Saraydüzü Kışlası civarında kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü girişi yanındaki demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.
NEHİRDE CAN PAZARI
50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sualtı kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı.
Sırılsıklam oldukları için itfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazayı gören vatandaşlardan Abdullah Kartal, "Kaza sonrası otomobil nehre uçarak sürüklenmiş. İçindeki kadınları ekipler kurtardı" diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan Hüsnü Atalar, "Çarpışan araç Yeşilırmak'a düşerek sürüklendi. Ekipler kurtardı. Kazadan 2 saniye önce de bir vatandaş düşen aracın önünden geçti. Kıl payı kurtuldu" şeklinde konuştu.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışma ve otomobilin nehre uçma anı yer alıyor.