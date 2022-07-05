"Nefes" operasyonu: 57.632.160 adet makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik 05.07.2022 Salı günü eş zamanlı “NEFES” kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda 208 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Yapılan aramalarda ise;

-57.632.160 adet boş makaron,

-2.118.577 adet doldurulmuş makaron,

-3.500 kg kaçak tütün mamulü,

-62.485 paket kaçak sigara,

-1.231 adet kaçak puro/sigarillo,

-600 adet kaçak elektronik sigara ve likiti,

-3.999 adet sahte bandrol,

-28 adet yasa dışı sigara imalatında kull