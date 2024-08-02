Neden milli yas ilan edildi, milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne olur, mekanlar kapanır mı? Milli yasta konserler iptal edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR, KONSERLERİ İPTAL EDİLİR Mİ?

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Gösteri ve kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan konser, şenlik, eğlence vb. kutlama faaliyetleri iptal edilerek, sadece resmi program uygulanır. Bu durum yerel yönetim inisiyatifine bırakılmıştır.

Milli yasta bayrak gönderde tutulmaz. Milli yas süresince bayrak gönderden yarıya indirilir.