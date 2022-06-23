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Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

Necip Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olarak aranan eski özel kuvvetler mensubu Levent Göktaş için çember daraldı. Özel ekip kuruldu ve o ekip Göktaş'ın kaçış planlarını deşifre etti.

23.06.2022 - 10:50 |
Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

13 günde 5 ev değiştirdi, polis kontrolüne takılmamak için öncü araçlar kullandı. Tanınmamak için bir restoranın tuvaletinde bıyıklarını kesti. Necip Habletmioğlu suikastının azmettiricisi olarak aranan eski özel kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş için çember daralıyor. En son Antalya sokaklarında sırt çantasıyla dolaşırken güvenlik kameralarına takıldı.

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de Ankara'da evinin önünde uğradığı suikastla katledildi. Cinayetin planlayıcısı olarak aranan Mustafa Levent Göktaş için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla özel ekip kuruldu. Sabah gazetesinin haberine göre; özel ekip Göktaş'ın dosyasının zamana uğrayacağı düşüncesiyle 18 Aralık'a kadar 6 aylık bir villa kiraladığını tespit etti.

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8 Haziran'da İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar yapıldığı ancak zanlının firar ettiği ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelendi, kendi aracıyla bir şirkete tespit edildi. Göktaş, bir avukat ve iki işbirlikçisiyle birlikte restoran tuvaletinde bıyıklarını kestikten sonra karayoluyla Antalya'ya geçti.

Polis noktalarından kaçmak için de öncü araç kullandı. Antalya'da Göktaş'a yardım edenler yakalandı ancak o en son güvenlik kameralarına sırt çantasıyla dolaşırken yakalandı. Yeniden İstanbul'a kaçtı ve Üsküdar civarında saklandığı tespit edildi. Özel ekip şimdi köşe bucak onu arıyor.

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