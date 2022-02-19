NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All Star 2022 kadroları!

NBA’da All Star heyecanı başlıyor! Yılın organizasyonu olarak gösterilen NBA All Star 2022 ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. NBA All Star 2022’Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All Star programı…

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA’de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan TSİ 04.00'te ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak.

NBA ALL STAR 2022 HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2022 karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

2022 NBA ALL-STAR KADROSU

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA All-Star'da yedek oyuncular da, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.

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