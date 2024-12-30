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Nazilli'de tehlike saçan çam ağacı kesildi

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi'nde vatandaşların güvenliğini tehdit eden yaşlı çam ağacını keserek tehlikeleri önledi.

30.12.2024 - 11:00 | | İHA
Nazilli'de tehlike saçan çam ağacı kesildi

ÇAM AĞACA ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Nazilli Belediyesi saha ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çam ağacının ömrünü tamamladığı ve devrilme riski taşıdığı belirlendi. Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgede meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla ağacı güvenli bir şekilde kaldırdı. Belediye ekipleri, güvenlik riski taşıyan benzer durumlara karşı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Çalışma sonrası alanda düzenleme yapılacağı ve gerekirse yeni ağaç dikimiyle bölgenin yeşil dokusunun korunacağı belirtildi.

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