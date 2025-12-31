GAZETE VATAN ANA SAYFA
Nazilli'de kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

31.12.2025 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.D. (15), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 09 F 5185 plakalı kamyonet, yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen M.N.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen M.N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen M.N.D., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü N.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde M.N.D’nin yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ve vatandaşların da çığlık attıkları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

