NARKOÇELİK-43 operasyonu: 1 ton 392 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 53 ilde “Narkoçelik-43” operasyonları düzenlendi.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu 335 şüpheli yakalandı.

“BUNLARI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ”❗️



Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-43” operasyonlarında;

⚠️1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

⚠️7️⃣5️⃣2️⃣ Bin 2️⃣6️⃣1️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



3️⃣3️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/5dJSbJ6JC0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2024

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