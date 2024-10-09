GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Narin Güran’ın otopsi için İstanbul’a gönderilen kemik parçaları mezarına defnedildi

Narin Güran’ın otopsi için İstanbul’a gönderilen kemik parçaları mezarına defnedildi

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) otopsi için İstanbul’a gönderilen, çuval içerisindeki kemik parçaları, işlemlerin ardından kente getirilerek, cenazesinin bulunduğu mezar açılarak defnedildi.

09.10.2024 - 16:37 | | Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
Narin Güran’ın otopsi için İstanbul’a gönderilen kemik parçaları mezarına defnedildi

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi. Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

Haberin Devamı

    GÜNCEL HABERLER

    Kış saati uygulamasına dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

    Kış saati uygulamasına dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

    Discord soruşturması büyüyor! Çocukları tehdit eden şüpheli tutuklandı

    Discord soruşturması büyüyor! Çocukları tehdit eden şüpheli tutuklandı

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi