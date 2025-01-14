Narin Güran davasında şok itiraf! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından flaş iddia: ‘Yüksel 'Salim yaptı’ dedi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına ilişkin karar 28 Aralık’ta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini iddia etti. Avukat Eryılmaz "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi" dedi.

Avukat Eryılmaz şöyle devam etti:



"Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de. Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız.

Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız"

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