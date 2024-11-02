Narin Güran cinayetinde duruşmaya günler kala babadan tutuklu oğluna nasihat: Kendini dik yap, dik tut

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in katledilmesinin baş şüphelilerinden abi Enes Güran cezaevinden ailesini aradı. Babası Arif ve abisi Baran Güran'la görüştü. Duruşmanın yaklaşmasına rağmen herkesin keyfi yerindeydi.

İşte Enes Güran'ın abisi ve babasıyla yaptığı o görüşme:

Arif Güran: Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?

Enes Güran: Tamam baba.

Enes Güran: İfadende bir değişiklik yapmak ister misin? dedi, yok dedim. Hepsi doğru. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum. 1-2 dakika sürdü.

Baran Güran: Avukat geldi mi?

Baran Güran: Karar ne dedi buradaki gardiyanlar? Ben de bilmiyorum dedim karar ne verdi. İnşallah serbest bırakılırsın dedi.

Arif Güran: Oğlum Allah büyüktür, Allah her kapıyı açar.

Enes Güran: Baba benimki (avukatla görüşme) çok kısa sürdü.Arif Güran: Hiç moralinizi bozmayın. Kendinize hadise etmeyin. Allah büyüktür oğlum, bu kötü günler geçecek. Rabbim bu dar kapıyı belki geniş bir kapıyla açacak.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler, konuşmalar hakkında "İçerik bu haliyle satır olarak bir şey anlatmasa da kamuoyu üsluptan rahatsız. Gayet rahat, hiçbir şey olmamış gibi sadece cezaevi süreci var gibi. Zaten en başından beri kamuoyunun rahatsız eden durum ailenin bu konudaki duyarsızlık diyebileceğimiz tutumu. Şüpheler aile çevresi ve aile içinde dolaştığı için iddianame bu yönde tanzim edildi." dedi.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DURUM

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

7 kasımda görülecek duruşmaya günler kala 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını anlatan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif ve sorgu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bahtiyar'ın şapka ve gözlük taktığı, sağ elinde ise kelepçe bulunduğu görülüyor.

Kayda göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki keşif sırasında Bahtiyar, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın aracındayken selektör yaparak kendi kullandığı araca yaklaştığını, bunun üzerine aracını durdurduğunu, iki aracın yan yana geldiğini, Narin'in cenazesini Salim Güran'dan burada aldığını belirtiyor.

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İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.

Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan çalışma da dava dosyasında



Dava dosyasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde yeni mezarlarda yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemeye ilişkin görüntüler de yer aldı.