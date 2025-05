Narin Güran cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4’üncü kez hakim karşısında

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF, 4 SANIĞIN CEZASINI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Haberin Devamı

Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla 20 Mayıs'ta onadı. Mahkeme başkanı da karara şerh koyarak gerekçelerini sıraladı. Mahkeme başkanı muhalefet şerhinde, şu ifadelere yer verdi:

"Daran-2 üs bölgesinin kamera görüntüsü üzerinde, Nevzat'ın patika yoldan yamacı tırmanarak tepe üzerindeki Arif'in ahır ve evinin olduğu bölgeye çıkıp çıkmadığı, Narin'in cansız bedenini Arif'in evinin içinden kucağına alarak tekrar ahırına götürüp götürmediği, Salim'in Nevzat'ın evinin üst tarafında bulunan tepelik yerden Nevzat'a seslenip seslenmediği hususlarında, özellikle Nevzat'ın savunmasının doğruluğu ve bu kapsamda Yüksel ve Enes'in eylemlerinin sübutu ve niteliği bakımından, Nevzat'ın hareketlerinin tereddüde mahal bırakmayacak ve denetime imkan verecek şekilde çözümünün yaptırılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Başka delillerle desteklenmeye muhtaç daraltılmış baz raporuna dayanılarak ve Nevzat'ın aşamalardaki çelişkili savunmalarına itibar edilerek Nevzat hakkında çocuğa yönelik kasten öldürme eyleminin sabit olmadığı kabulüyle eksik inceleme neticesinde suç delillerini gizleme suçundan mahkumiyetine karar verilmiş olması hukuka aykırıdır. Narin'i, yaklaşık 15 dakika içinde anne, abisi ve amcasının müşterek fail sıfatıyla bir araya gelmek suretiyle, öldürme eylemi üzerinde her birinin, 8 yaşındaki çocuğa yönelik direncini kırma, tutma, kaçışını engelleme, ağız ve burnunu kapatmak ve boynuna bası yapmak suretiyle boğma eylemlerini birlikte aynı anda, eylem üzerinde elbirliğiyle birlikte hakimiyet kurmak suretiyle gerçekleştirilmesi şeklinde somut, aktif ve ölüm neticesi üzerinde fonksiyonel katkıları bulunduğunun kabulü akla, mantığa ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği kanaatindeyim. Enes ve Yüksel bakımından yapılan ortak değerlendirmede; baz sinyalleri konusundaki uzmanlardan somut olayda olduğu gibi ev içerisinde oda oda, geçmişe dönük baz incelemesi ile noktasal yer tespitinin mümkün olup olmamasına ilişkin görüş sorulması ve ayrıca bu hususta rapor düzenleyebilecek bir üniversite kürsüsünden rapor aldırılması neticesinde, alınacak rapor sonucuna göre Yüksel ve Enes'in hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu ve denetime olanak vermeyen, tali nitelikte delil olarak kabul edilebilecek olan daraltılmış baz raporuna kesin maddi delil niteliği verilmek suretiyle eylemleri sabit kabul edilerek karar yerinde yazılı olduğu şekilde mahkumiyetlerine dair hüküm kurulması hukuka aykırıdır. Somut maddi deliller kapsamında suç mahallinin Salim'in kullanımında olan 47 KF 388 plakalı aracın şoför koltuğu olup olmadığı, Narin'e yönelik kasten öldürme eyleminin, asli maddi fail sıfatıyla doğrudan bizzat Salim tarafından tek başına gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, Narin'in vajen sürüntüsünden elde edilen PSA'ya ilişkin tereddütleri giderecek nitelikte İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınması gerekli rapor içeriği de gözetilmek suretiyle eyleminin hukuki niteliği, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma eylemine ilişkin değerlendirme de yapılması gerektiği gözetilerek, eylemlerinin sübutu ve vasfı denetime imkan verecek şekilde mevcut deliller ışığında tartışılması gerektiğinin gözetilmeyerek eksik inceleme ve denetime elverişli olmayan gerekçe ile karar yerinde yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması hukuka aykırıdır. Van Jandarma Kriminal tarafından elde edilen veri ve bulguların temin edilerek Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilmek suretiyle her iki kurumdaki tüm verilerin birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle birleştirilerek tek bir rapor haline getirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, PSA'ya ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeniden ek rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi. Salim'in kullanımında olan 47 KF 388 plakalı aracın sol ön koltuğuna ait olduğu belirtilen oturma kılıfı (BN:4) üzerinden alınan svap numunesinin mahiyetinin, tükürük, kusmuk, kan, göz yaşı vesaire gibi ne olduğu hususunda ve oturma kılıfının hangi noktasından varsa fotoğrafı ile birlikte gösterilmek suretiyle rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi, Narin'in cansız bedeni bulunduğunda sol avuç içinde ve siyah şort üzerinde bulunan kıl örneklerinin aidiyetine dair annesi Yüksel'e, abisi Enes'e ya da kendisine mi ait olduğu hususunda tereddüt olduğu gözetilerek, bu tereddüdü giderecek şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi. Olay gününün iklim ve hava koşullarına uygun bir günde ve tayin edilen bir zamanda, dosyadaki mevcut görüntü kalitesi ve açısı korunarak Narin'in fiziksel özelliklerine benzer kız çocuğunun okulun kamera açısından itibaren Arif'in evinin istikametine doğru patika yoldan yürütülmesi, aynı şekilde Nevzat'a benzer fiziksel özelliklerde birisinin Nevzat'ın evinin yakınında bulunan patika yoldan Arif'in evine ve ahır bölgesine yürütülmesi ve ahır bölgesinde bir kaç kişinin gezdirilmesi suretiyle Daran-2 üs bölgesine ait kamerada bu kişilerin hareketlerinin tespitinin mümkün olup olmaması hususlarında rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi, ilk derece mahkemesinin her bir sanık hakkındaki hükümlerinin ayrı ayrı 7188 sayılı Yasa ile değişik CMK m. 280/1 ve 289/1 gereğince bozularak İlk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, çoğunluğun karar yerinde yazılı olduğu şekildeki görüşüne katılmamaktayım."

Haberin Devamı

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Haberin Devamı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi. 17'nci Asliye Mahkemesi'nde 14 Nisan'da görülen davanın ilk duruşmasında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da davaya müdahil oldu.

Haberin Devamı

SAVCI, SANIKLAR HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

25 Nisan'da görülen 2'nci duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli toplam 7 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talep etti. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. Duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

2 Mayıs'taki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Tutuklu 6 sanık, davanın bugün görülen 4’üncü duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. 15 sanığın yargılanması, 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.