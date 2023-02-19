Naim Süleymanoğlu rekorlar kırıldı mı? Naim'in rekorunu geçen var mı?

Naim Süleymanoğlu'nun rekorları kırldı mı, Naim'in rekorunu geçen var mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Türkiye'nin yetiştirdiği rekortmen sporculardan olan ve halter dalında kırılmadık rekor bırakmayan Naim Süleymanoğlu 50 yaşında hayatını kaybettti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN REKORU KIRILDI MI?

Naim Süleymanoğlu için Seul 1988 Olimpiyatları çok önemlidir. Türkiye adına katılabilmesi için Naim SÜleymanoğlu için Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenmiştir.

Seul Olimpiyatlarında 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etmiştir.

46 dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu birçok otoriteye göre tarihin en iyi halter sporcularından gösteriliyor. Erkekler halterde 85 kiloda rakipleriyle aynı kiloyu kaldırıp ağırlık avantajıyla altın madalya kazanan Yunan sporcu Dimas, Naim Süleymanoğlu'ndan sonra üç kez üst üste altın madalya kazanan ikinci halterci oldu.