Nafia ne demek? Nafia Kuş Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç cm? Nafia Kuş Aydın olimpiyat çeyrek final maçı ne zaman?

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +67kg son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşı karşıya gelecek.

Nafia Kuş Aydın kimdir?

Nafia Kuş, 20 Şubat 1995'te Adana'da doğmuş bir Türk tekvandocu olarak +73 kilo kategorisinde önemli başarılara imza atmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına müsabakalara katılan Kuş, hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok madalya kazanmıştır.

2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar artı 73 kiloda yarışan Nafia Kuş, yarı finalde İngiltere'den Bianca Walkden'e mağlup olarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kilo finalinde Büyük Britanyalı Bianca Walkden'a karşı mücadele eden Kuş, gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

2018 yılında, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Finalde Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 yenerek zirveye çıktı.

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2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazanan Kuş, güçlü rakiplerini yenerek çeyrek finale kadar yükseldi. Yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza'ya yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar +67 kg'da altın madalya kazanarak yeteneklerini bir kez daha sergiledi. Finalde Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 mağlup ederek zafer elde etti.

2023 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı mağlup ederek zirveye çıkan Kuş, kariyerindeki en büyük başarıyı elde etti.

Nafia ne demek?

17. yüzyılın en önemli hiciv ve kaside şairlerinden biri olan Ömer, mahlas olarak Nef'i ismini seçmiştir.

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Bir yerin kalkınması, zirai ve endüstriyel açıdan gelişmesi, daha fazla turist çekmesi için yapılan işlere Nafia denir. Belediyenin kontrolünde gerçekleştirilen bayındırlık işleri için valiliğin izin vermesi gerekir.

Bir ilçeye yeni bir tiyatro ya da kültür merkezinin yapılması Nafiaya örnek olarak gösterilebilir. Bu tür hizmetlerin amacı şehirlerin daha bayındır ve güzel hale gelmesini sağlamaktır.