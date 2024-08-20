İstanbul Beyoğlu Belediyesi, İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Cihangir’deki Salı Pazarı Yokuşu’ndaki merdivenlere Filistin direnişinin simgesi haline gelen karikatürist Naci el-Ali’nin “Hanzala” karakterini resmetti.

Ressam Furkan Akhan tarafından akrilik boya ile gerçekleştirilen yeni sanat çalışmasının dört gün önce başladığı ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Peki, Naci El Ali kimdir, Hanzala karikatürü nedir? Naci El Ali’nin Hanzala karikatürünün anlamı ve hikayesi…

Naci el-Ali'nin Hanzala karakteri nedir?

El-Ali’nin en tanınmış eserlerinden biri olan “Hanzala” karakteri, Filistin’in özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline geldi.

Naci el-Ali kimdir?

Naci el-Ali’nin oğlu Halid el-Ali, babasının yaşamını ve eserlerini AA muhabirine anlattı. Babasının 1936 yılında Filistin’in Ash Shajara köyünde doğduğunu belirten Halid el-Ali, 1948 yılında ailesiyle birlikte köylerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. “11-12 yaşlarındaydı ve binlerce Filistinli gibi zorla çıkarıldılar. Aile olarak Lübnan’ın güneyindeki Einal Hilweh kampında kaldılar” dedi.

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Halid el-Ali, kamp yaşamının babası üzerinde derin izler bıraktığını vurguladı ve “Babam, ailesiyle birlikte evlerinden, tarlalarından sürülerek zor koşullarda yaşamaya mahkum edildi. Bu travmatik deneyim, babamı olduğu kadar binlerce Filistinliyi de derinden etkiledi” ifadelerini kullandı. Naci el-Ali’nin çizimle çocukluk yıllarında ilgilenmeye başladığını, ancak sanat kariyerine asıl olarak siyasetle ilgilenmeye başladığı dönemde adım attığını belirten Halid el-Ali, bu süreçte babasının defalarca tutuklandığını ve otoriteler tarafından baskı altında tutulduğunu dile getirdi.

Naci el-Ali’nin 1963 yılında Kuveyt’teki Al Talia dergisinden iş teklifi almasıyla Kuveyt’e taşındıklarını belirten Halid el-Ali, “Başlangıçta karikatürlerinde daha çok yerel ve sosyal meselelere yer verdi. Ancak zamanla çizimleri daha politik hale geldi ve Filistin, Orta Doğu’da yaşananlar ve dünyadaki gelişmeler üzerine yoğunlaştı” diye konuştu.

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