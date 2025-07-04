Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında 2 sanık hakkında mahkeme yeniden karar verdi

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022'de Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her 2 sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen beraat hükmünü de bozarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı. Tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

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2 SANIK HAKKINDAKİ HÜKÜM BOZULMUŞTU

Davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan verilen hapis cezası kararları ise bozuldu. Yargıtay kararının ardından Gündüz ve Soyalp'in yeniden yargılanmasına bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Onur Şener’in annesi Leyla Şener, babası Erhan Şener ve ablası Pınar Şener ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Ali Gündüz olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Yaşanan arbedede yere düştüm, omzum kırıldı. Ben yere düştüğümde Onur Şener hayattaydı; bu, mahkeme kararıyla da tespit edilmiştir. Ben yerdeyken olay gerçekleşiyor. Şener'in başına vurulunca dağılan bardağı gördüm. O sapın İlker'in elinde kaldığını gördüm. Eşimi korumak için bir arbedeye maruz kaldım. Sonrasını bilmiyorum. Bana takdir indirimi uygulanmadı. Ben tüm samimiyetimle üzgün olduğumu her seferinde dile getirdim, yine dile getiriyorum. Olayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

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'AYIRMA KASTIYLA HAREKET ETTİM'

Sanık Semih Soyalp ise olayın başından beri ifadesini değiştirmediğini belirterek, "Yargıtay kararında bir husus eksik kalmış. Olayda maktule vurmadığımı söylediğim halde bu göz ardı edilmiş. Adli tıp raporunda da böyle bir husus söz konusu değildir. Olay ani gelişti, ayırma kastıyla hareket ettim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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'CAM BARDAK SİLAH NİTELİĞİNDEDİR'

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, sanıkların yalnızca yardım etmekle kalmadığını, doğrudan öldürme eylemine katıldıklarını söyleyerek, "Sanıklardan Ali Gündüz'ün cam bardağı, maktulün baş kısmına yönelik saldırısında kullandığı; İlker Karakaş'ın ise saldırıyı doğrudan bir bardakla başlattığı sabittir. Cam bardak, somut olayda öldürme eyleminin gerçekleştirildiği silah niteliğindedir. Tüm olay örgüsüne bakacak olursak saldırının rastgele veya ölçüsüz bir tepki değil; tamamen öldürme kastıyla gerçekleştirilen, bilinçli ve ölümcül bir fiil olduğunu görmekteyiz. Sanıklar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan en üst hadden cezalandırılmalarına, ayrıca olayın oluş şekli, mağdurun konumu ve kamu vicdanında yaratılan derin infial dikkate alınarak, haksız tahrik indiriminin kesinlikle uygulanmamasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Gündüz'ü, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Semih Soyalp hakkında ise takdiri indirim uygulanarak, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün ceza, 7 yıl 9 ay 22 güne indirildi. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. (DHA)