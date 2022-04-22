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Müzik yasağı kalkıyor mu, gece 12’den sonra eğlence mekanlarında müzik yasağı kalktı mı?

Müzik yasağı kalkıyor mu? Müzik yasağında yine tarih yok. Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Teknik ekip çalışıyor, yakında bir öneriyle gelecekler" şeklinde konuştu.

22.04.2022 - 17:41 |
Müzik yasağı kalkıyor mu, gece 12’den sonra eğlence mekanlarında müzik yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müzik yasağına ilişkin, "Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetinde gece müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili yardım istedi.

Müzik yasağı kalkıyor mu?

Akalın'ın müzik çağrısına beklenen cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bugün bir canlı yayına katılan Soylu, müzik yasağıyla ilgili "Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Süleyman Soylu'nun açıklamasını paylaşan Demet Akalın, alkış emojisi koyarak teşekkür etti.

 

 

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