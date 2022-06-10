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Müttefik askerlerden Efes 2022 yorumu: Türkiye çok güçlü bir millet!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İzmir'de gerçekleştirdiği Efes- 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda (Efes- 2022) yer alan dost ve müttefik ülkelerin askerleri, deneyimlerini aktardı.

10.06.2022 - 00:04 |
Müttefik askerlerden Efes 2022 yorumu: Türkiye çok güçlü bir millet!

Efes- 2022 tatbikatı, dost ve müttefik 37 ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikata katılan yabancı askerler, TSK'dan edindiği deneyimleri anlattı. Topçu Subayı Yüzbaşı Aaron, ateş destek gözlem timleri ve sahadaki askerlerle yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Herkes harikaydı. Beraber çalıştığımız tüm askerlerle çok iyi ilişkilerimiz oldu. NATO'daki ortaklarımızı tanıma fırsatı yakaladım ve Türkiye'nin çok güçlü bir millet olduğunu öğrendim" dedi.

Müttefik askerlerden Efes 2022 yorumu: Türkiye çok güçlü bir millet

Kamerun ordusunda donanma komutanı olan asker de ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri büyütmek ve geliştirmek için tatbikata davet edildiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin iyi bir ülke olduğunu söylemek isterim. Türkiye, diğer uluslarla uyumlu bir şekilde çalışabilen lider bir ülkedir. Türk ordusuna, beni bu başarılı tatbikata katılmaya davet ettiği için teşekkür ederim" ifadesini kaydetti.

 

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