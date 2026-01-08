GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Muş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Muş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Muş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Muş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Muş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

08.01.2026 - 21:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Muş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Muş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muş'ta kar yağışı etkili oluyor. Muş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

 

 

 

 

Güncel Haberler

Kars’ta manevra yapan trenin çarptığı genç ağır yaralandı
#Gündem

Kars’ta manevra yapan trenin çarptığı genç ağır yaralandı

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
#Gündem

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Bitlis'te kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı
#Gündem

Bitlis'te kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı