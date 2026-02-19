Muş'ta jandarmadan kaçakçılara darbe: Servet değerinde saat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı, gümrük kaçağı ürün ticaretine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dev bir operasyona imza attı. Muş merkezli gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan çeşitli markalara ait 50 adet lüks kol saati ele geçirildi. Ele geçirilen saatlerin birim değerinin yüksekliği dikkat çekerken, operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele konulan servet değerindeki saatler jandarma envanterine alınırken, ekipler gümrük kaçağı ürün satışına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.