Bitlis'in göz bebeği kaderine terk edildi! Tarihi miras sessizce yok oluyor

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Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biri olarak gösterilen hanın büyük bölümü harap halde. Kaynaklarda Zal Paşa Hanı veya Kohoz Hanı olarak da anılan yapının 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Hanın giriş bölümünün büyük ölçüde yıkıldığı, günümüze yalnızca bazı duvar kalıntılarının ulaşabiliyor. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki tarihi yapı geçmişte kervanların konaklama noktalarından biri olarak hizmet verirken, bugün ise atıl durumda bulunuyor.