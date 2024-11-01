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Muş'ta Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Muş'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

01.11.2024 - 14:52 | | Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Muş'ta Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Derecik köyü kırsalındaki akarsu kenarında ailesi ile gezen Ferhat Balkaya, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi ile karşılaştı.

Muşta Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Türün neslinin tehlike altında olduğunu bilen Balkaya, Anadolu benekli semenderini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre semenderi inceleyen Balkaya, daha sonra doğaya saldı.

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