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Murat Yancı TİAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi

Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

26.11.2022 - 12:21 |
Murat Yancı TİAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi

Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, geçtiğimiz yıl üstlendiği Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra; dün (24 Kasım 2022 Perşembe) gerçekleştirilen Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapmak üzere “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak seçildi.

 

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