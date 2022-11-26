Murat Yancı TİAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi
Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
26.11.2022 - 12:21 |
Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, geçtiğimiz yıl üstlendiği Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra; dün (24 Kasım 2022 Perşembe) gerçekleştirilen Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapmak üzere “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak seçildi.