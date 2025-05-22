Murat Aci'nin annesi 100 milyon TL aldı mı? Şikayetini geri çeken Şükriye Aci konuştu

Şükriye Aci, CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'a yaptığı konuşmasında şunları söyledi

Eşimin ailesi tarafından böyle bir iddia ortaya atıldı. Aylar öncesinde bu rakamı kendileri konuşmuş. Süreci bugüne kadar kendileri yönetti. Ben küçük çocuğum olduğu için onunla ilgilendim. Kayınpederime güvenerek onun arkadaşı olan avukatın titizlikle süreci yöneteceğini düşünerek onlara bırakmıştım ama beni muhatap alınmadım. 6 ay boyunca bana bilgi verilmedi. Kendileri yönetmek istedi süreci. Kafalarında böyle bir plan vardı. 50-55 milyon gibi tekliflerin olduğunu, daha büyük rakamlar istediklerini ve bunu reddettiklerini söyleyip oğlunun geleceğini düşün şeklinde söylemleri oldu. Bana o zaman 50-55 milyon gibi rakamdan bahsedildi. O gün bir cevap vermedim. Bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Ofisine gittim daha sonra, kendi aralarında bu paranın pay edildiğini ve oğlumla benim bu payda yerim olmadığın öğrenince bunu düzeltmeye çalıştım. Eşimin ailesini karşıma almak istemedim ilk başta. Ofis ortağı ile denk geldim ve benim hiçbir şeyden haberim olmadığını öğrenince bana bundan bahsetti. Nasıl yapalım dedim, karşıma almak istemiyordum. Avukat hacı beyle bunu düzeltmeye çalışacağımı söyledim, Murat Bey de ortağını uyarıyor. Bu durum onu da rahatsız ediyor.

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Abi bak yanlış yapıyorsun, kadına söylemeniz lazım diyor. Kendisi de sen karışma, birbirlerini yesinler diyor ortağına. 100 milyon liralık bir süreç yok. Tazminat boyutunda biz dün bir şey yaptık. Ben hacı beyle süreci ilerletiyordum. Burak beyi önce diskalifiye ettiler. Tek hesaptan mesaj oluşturuldu. Ne Burak beyi ne Hacı beyi tanırım ben. Kendileri bunları yapıyor. Burak beyin vicdanı rahatsız oluyor bundan. Zan altında kalmamak için ortağını uyarıyor. Benim bir şeyler yaptığımı anladıklarında Burak beyi devreden çıkarmaya çalışıyorlar.

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Benim adıma para alacaklardı, ama ben ya da oğlum almayacaktı. Benim avukatım dosyaya girdiği anda dosyada bir adet dilekçeleri olduğunu öğreniyoruz. Her şeyi onlar yapıyormuş gibi algı yaratıldı. Aslında baştan planlanmış bir şeydi.

Şikâyetimi geri çektim evet ama biz yola para almak için çıkmadım. Avukatım bir sürü talepler iletti. bizimle iletişime geçmek istiyorlardı. Bir noktada eşimin ailesinden o kadar çok şey gördüm ki bu süreçte. Artık bunlara katlanmak zorunda hissetmedim. İleride bir dava açamayacağıma dair şekilde uzlaştık. Bu 100 milyon eşimin ailesinin onlardan istediği para. Bu bahsettikleri rakam kendilerinin almayı hayal ettiği rakamdı. Boş kağıda imza atmam ve ne derlerse onu yapmam istendi. Hukuksal anlamda o ev benim değildi. Aç gözlü olsam havuzlu villamda keyif çatardım. Ben boyun eğmedim, yönetilmek istemedim. İkimizin de arabası vardı. Benim zaten arabam vardı.

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Her şeyi delillendirebilirim. Benim olan her şeyi almak istediler.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada dün yeni bir gelişme yaşandı. Şükriye Aci, eşinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasının bu konuda ne diyeceği merak konusuydu. Acılı baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Yaşanan olayla ilgili Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelini Şükriye Aci ile ilgili konuştu. Acılı baba, "O paraların içerisinde boğulsun. Bakalım o paralar onu ne yapacakmış." dedi.

"100 MİLYON LİRA ALDI" İDDİASINA BABADAN YANIT

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile Avukat Tarkan Erdal Kanal D'de ekranlara gelen Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu. Baba Aci, geliniyle ilgili ortaya çıkan "100 milyon lira aldı" iddiaları hakkında konuştu. Baba Özer Acı, gelini Şükriye Aci'nin kararıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Tahmin ediyordum ama davadan sonra bekliyordum böyle bir kararı. Sürpriz oldu bize. Haberdar değildim. Gelinimle de bu konuda hiç konuşmadım. Kendi avukatlarıyla kendi kararı. Oğlumun kanını 100'e mi sattı, kaça sattı bilmiyorum. Şu an bir olup mücadele etmemiz gerekirken parçalandık, dağıldık. 12 yılla yargılanması gerekirken, 6 yılla yargılanacak. Geldiklerinde serbest kalacaklar. Kesinlikle ekonomik sorunu yok. Kalksın banka hesaplarını döksün ne zaman sıkıntı çekmiş? Ekonomik sıkıntı; evi olduğu halde 6 milyona Göktürk'te daire almak mı? 2 milyonluk sıfır araç almak mı? Şükriye hanımın ticari taksisi var. Para için... Havuzlu villada oturuyordu, oğlumun evini boşalttı, annesinin yanına taşındı. Gittiğinde zaten para girişiminde bulunacağını tahmin ettim"

"ONLARI DOLANDIRACAKMIŞIM, ŞİMDİ O DOLANDIRMADI MI?"

İstanbul-Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan baba Özer Aci gelininin telefonlarına çıkmadığını ve süreci basın aracılığıyla öğrendiğini belirtti.

Özer Aci açıklamasında, "İlk çıkan haberlerde sanki aile olarak vazgeçmişiz gibiydi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, ben bir davadan vazgeçmiş değilim. Kanunlarımız çerçevesinde yasal mirasçı oğlu ve gelinim. Bu çerçevede eşi ve çocuğu bu davadan vazgeçmiş.

Üzülerek belirteyim. Maddi ve manevi haklarından vazgeçtiğini belirtmiş, bizim Şükriye Aci. Acaba çocuğu için yaptığı bu hamleyi neden benden gizli yaptığını kendisine sizin aracılığınızla sorarım. Benim yüzüme karşı avukatımla bir olup gelinimi dolandıracakmışım veya torunumu dolandıracakmışım. Şimdi o, torunumun büyükbabasını dolandırmadı mı? Avukatıyla bir oldu. O parasında boğulsun onun. Ne kadar dayanacağını, ne olacağını sağ olan herkes görecek." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI TAHMİN EDİYORDUM"

Torununun 20'li yaşlara geldiğinde annesine yazıklar olsun diyeceğini ifade eden Aci, "Telefonlarıma çıkmıyor. Çıkmadığı için de bugün basın aracılığıyla öğrendim. Üzüldüm. Böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum. Hayatta bir insanın çevresinden, ailesinden, devletinden gizli yapmış olduğu bir şey yanlıştır. Aile olarak, benim soy adımı taşıyarak, benim torunumu, her ne kadar küçük olduğundan dolayı bakıyorsa bile ancak gizlediği için yaptığı şey külliyen yanlıştır. Şu an benim gönül rahatlığıyla onu da savunuyor olmam lazım ama savunacak bir şey yok. Yarın öbür gün, çocuğu için yaptığı bu hamlede, aldığı parayı acaba 19-20 yaşındaki bir gence; 'Yavrum senin babanın kanını sattım, seni böyle yaşattım' dediğinde acaba o çocuk annesini tebrik mi edecek yoksa merhametiyle, vicdanıyla annesinin karşısına geçip 'Yazıklar olsun anne' mi diyecek? Ben 61 yaşındayım. Şu ana kadar aç açıkta kalanı görmedim. Ufacık gayret edip, çalışan, onuruyla para kazanıyor. Para nedir ki? Kendisi mağdur olduğunu söylüyor. Evliliği döneminde kira mı ödemiş, elektrik, su, doğal gaz parası mı ödemiş? Almış olduğu oğlumun hayat sigortası parasını ne yapmış?" şeklinde konuştu.

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTIĞINI BİLMİYORUM"

Gelininin ne kadar para aldığını bilmediğini söyleyen Aci, "Ne kadar ücret aldığını, kaç para aldığını, kaça oğlumun kanını sattığını bilmiyorum. Ama mevzu onun para alması değil, onun üzerinden avukatların para alması. 3 günlük avukatlara kandı. Şükriye Hanım'a karşı bir girişimim olmaz. Ancak çocuğum ve torunumla ilgili girişimim olur ve olacaktır da. Devam edeceğim. Sahip çıkacağım. O her ne kadar göstermeyip, kaçırsa da, telefonlarıma çıkmasa da şurada birkaç sene var. O çocuk da telefon sahibi olacaktır. Muhakkak büyükbabasının telefonuna cevap vereceğine inanıyorum. Onun mayası bendendir." dedi.