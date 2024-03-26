Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkanı kim oldu, Yargıtay Başkanlığına Muhsin Şentürk seçildi mi?

Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Peki, Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmıştır. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Yargıtay'daki kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir. Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

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ADAYLIK BAŞVURUSU ALINIP SEÇİM TEKRARLANACAK

Yargıtay Başkanlığı seçimin 5'inci turu tamamlandı. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Ayrıca 2 oy boş kullanıldı ve 7 oy geçersiz sayıldı. Bu turda da salt çoğunluk sağlanmadığı için yarın yeniden adaylık başvurusu alınacak ve seçim tekrarlanacak.