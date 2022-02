Muharrem Sarıkaya kimdir, tokat olayı ne? Tokat olayı sonrası görevden alınan Muharrem Sarıkaya döndü mü?

Muharrem Sarıkaya Habertürk’te çalışma başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında yaşanan ses problemi nedeniyle gazeteci Ahmet Demir'e tokat atan Sarıkaya, tepkiler üzerine özür dilemiş ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Ancak kurumla ilişiği kesilmeyen Sarıkaya, 17 Aralık'ta ara verdiği yazılarına bugün yeniden başladı. Peki, Muharrem Sarıkaya kimdi, nereli, kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir?

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya 1961 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelen gazeteci ve yazardır. Türkiye basınında uzun yıllardır görev yapan Sarıkaya, Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

Habertürk gazetesinden daha önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan Sarıkaya, sonrasında Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği'nde ve sonrasında yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar görev yaptı.

Çiğdem Toker'in istifası ile boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine 18 Haziran 2009 tarihinde getirilen Sarıkaya aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

TOKAT OLAYI NE?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti.

Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti.

OLAYIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi. Sarıkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim."Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

YARGIDA UZLAŞARAK, HELALLEŞTİM'

Sarıkaya 'İkinci şans' başlıklı yazısında, "Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim. Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim... Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım" satırlarına yer verdi.

Sarıkaya devamında ise kendisine yönelik tepkilere yönelik şunları yazdı:

"Yolda, otobüste, metroda, trende; o kadar çok mesaj ve telefon aldım ki… Kimi, 'Defalarca özür diledin, buna rağmen hak etmediğin ölçüde küfür ve linçle karşılaştın; bu kadarı da fazla ama…' dedi... Bazıları, 'Bunlara karşı, ne yanıt verdin, ne dava açtın; hoşgörülü davrandın... Yazılarına başla…' cümleleri ile yaklaştı.