Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. 'Şantaj', 'tehdit', 'belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

13 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, firari şüpheli Cevheri Güven'in paylaştığı belge ve görüntüleri WhatsApp grubunda dolaşıma soktuğu ileri sürülen şüpheli Ozan Özgür D. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama emri talep edilmişti. (DHA)