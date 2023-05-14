Muharrem İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ankara Çankaya'da oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kaset komplosu üzerine açıklamalarda bulunan İnce: "Eski arkadaşlarım dahil, kim bunları yaydıysa hepsine dava acağım." dedi.

Oyunu kullandıktan açıklamalarda bulunan İnce şu sözleri kullandı:

"Kaset komplosu diye yazıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden benim kafamı yapıştırmalar. Bunu emniyet açıkladı. Bunlar 'sahte' dedi. Sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü FETÖ ve PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz. Haberleri doğru yapın. Ne kaseti, ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Başka yapacağım bir şey yok. Bunları ortaya çıkartan montaj yapan, FETÖ terör örgütü. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpraktmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava acağım. Böyle bir dünya yok."

'HER BİRİNE DAVA AÇACAĞIM'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki sahte video ve belgelere ilişkin de "Bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanlar var ya her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini tek tek avukatlarım tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa her birine dava açacağım. Binse bin, 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin. Böyle bir dünya yok. Şerefimi, onurumu, Türk adaletine bıraktım. Böyle bir dünya, böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir, hepsi FETÖ tarafından yurt dışında üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş" diye konuştu. (DHA)