Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye başkan adayı kim oldu, Muhammed Emin Demirkol nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

AK Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Peki Muhammed Emin Demirkol kimdir, nereli, kaç yaşında?

MUHAMMED EMİN DEMİRKOL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Muhammed Emin Demirkol, ilköğrenimini Yeniçağa'daki Yaşar Çelik İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimini İstanbul Bağlarbaşı Lisesinde bitiren Demirkol, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2009 yılında tıp doktoru unvanıyla mezun oldu.

Pratisyen hekim olarak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Demirkol, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayarak 2014'te İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak iki yıl görev yaptı. Ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak iki yıl süreyle hizmet verdi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyere adım attı.

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30 Kasım 2017 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Demirkol, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilen Demirkol, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bolu Belediye Başkan Adayı olarak siyaset sahnesine adım atmıştır.