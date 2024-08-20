Muhallebili Kemalpaşa nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta Muhallebili Kemalpaşa tarifi…

Gelinim Mutfakta Muhallebili Kemalpaşa tarifi için araştırmalar yoğunlaştı. 20 Ağustos Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta 1432. bölüm günün yemeği Muhallebili Kemalpaşa oldu. Peki, Muhallebili Kemalpaşa nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TARİFİ

1 paket Kemalpaşa tatlısı

Şeker

Su

Muhallebisi İçin:

5 su bardağı süt

2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası

2 dolu yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA NASIL YAPILIR?

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı hazırlamak için öncelikle hazır Kemalpaşa tatlısını pişirin. Pişirdiğiniz tatlıları bir servis kabına yerleştirin. Ardından, bir tencereye nişasta, un, şeker, Hindistan cevizi ve sütü ekleyin. Karışımı sürekli karıştırarak muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Muhallebi koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve içine tereyağı ile vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.

Soğumuş olan Kemalpaşa tatlılarının üzerine sıcak muhallebiyi dökün. Tatlı oda sıcaklığına geldiğinde, buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin. Deneyenlere afiyet olsun!

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